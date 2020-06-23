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Общество

Впервые за 40 лет в спортзале Опухликовской школы начался капремонт

Фото газеты «Невельский вестник»

В спортзале Опухликовской средней общеобразовательной школы Невельского района начался ремонт. Как пишет газета «Невельский вестник», спортивный зал капитально не ремонтировался с момента его постройки – с 1979 года.

Фото газеты «Невельский вестник»

Косметический ремонт уже подходит к завершению, впереди – замена оконных блоков и покраска пола. «Подрядчик дал возможность выбрать цветовую гамму при покраске стен нам, – рассказала директор школы Алена Бартнева. – Мы решили, что это будет насыщенный цвет солнца, чтобы в этом помещении атмосфера тепла и света вдохновляла ребят на активность, дарила позитив и поднимала настроение».

Фото газеты «Невельский вестник»

На ремонт спортазала направлено более 1 млн 262 тысяч рублей в рамках партийного проекта «Единой России» «Детский спорт» и нацпроекта «Образование».

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