Показатель заболеваемости COVID-19 в Псковской области соответствует среднероссийскому
Число заболевших коронавирусом в Псковской области не превышает среднероссийского показателя. Об этом главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук сообщил на заседании оперштаба 26 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
В Псковской области показатель заболеваемости на 100 тысяч человек равен 4 016,4. «На данный момент это соответствует среднероссийскому показателю», - объяснил глава регионального Роспотребнадзора.
За прошедшие сутки число выздоровевших от коронавируса в Псковской области превысило количество заболевших.
В общей сложности в Псковской области зарегистрировано 2 609 случаев инфицирования коронавирусом. 882 человека поправилось, 19 - умерло.