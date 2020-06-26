1 953 человека остаются под наблюдением в Псковской области из-за коронавируса

15:34, 26 июня 2020, ПАИ

В Псковской области 1 953 человека остаются под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Александр Нестерук на заседании оперативного штаба 26 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук также отметил, что на данный момент в Псковской области выявлено 1 276 человек, контактировавших с теми, кто был заражён коронавирусом.

По последним данным, в Псковской области зарегистрировано 2 609 случаев заражения коронавирусом, 882 человека выздоровело, 19 – умерло.