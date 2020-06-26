РЖД восстанавливают поезда в Калининград

16:50, 26 июня 2020, ПАИ

ОАО «Российские железные дороги» в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и постепенным снятием ограничений с 1 июля возобновляет курсирование пассажирских поездов из Москвы и Санкт-Петербурга в Калининград, сообщает «Интерфакс».

«В первый рейс после длительного перерыва поезд № 30/29 «Янтарь» Калининград — Москва отправится 1 июля и далее будет курсировать через день по нечётным числам. В обратную сторону, из Москвы, поезд отправится 2 июля и далее будет курсировать через день по чётным числам», — говорится в сообщении.

«Поезд № 80/79 Калининград — Санкт-Петербург в первый рейс из Калининграда отправится 1 июля. До 5 октября он будет курсировать по средам и субботам, а после — 1 раз в 4 дня. Из Санкт-Петербурга до 6 октября поезд будет курсировать по четвергам и воскресеньям, а после — 1 раз в 4 дня», — сообщили РЖД. Этот поезд следует по территории Псковской области.

Время отправления и прибытия поездов из начальной в конечную точки маршрута не изменилось. При следовании поездов транзитом через территорию Республики Литвы и Республики Беларусь на станциях литовских и белорусских железных дорог предусмотрены только технические остановки — посадка и высадка пассажиров осуществляться не будет.