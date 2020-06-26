«История Огненной саги»: Рэйчел МакАдамс и Уилл Феррелл едут на «Евровидение»

17:53, 26 июня 2020, ПАИ

На Netflix вышла музыкальная комедия «Евровидение: История огненной саги» режиссёра Дэвида Добкина с Уиллом Ферреллом и Рэйчел МакАдамс, герои которых — малозаметный музыкальный дуэт из маленького городка в Исландии — отправляются на мировой песенный конкурс представлять свою страну. Кинообозреватель ПАИ Муслим Камалов считает, что в комедии Добкина могло быть больше юмора и сильного материала, чем музыки.

В 1974 году маленький Ларс Эрикссонг (Уилл Феррелл) видит по телевизору выступление группы ABBA на «Евровидении» и начинает подплясывать под песню, в то время как его отец Эрик (Пирс Броснан) погружается в бесконечные фейспалмы — перед друзьями, собравшимися в его доме вечером, становится жутко неловко. Подружка детства Ларса, Сигрит (Рэйчел МакАдамс), поддерживает мальчишку, который через минуту внезапно выкрикивает перед всеми, что покорит знаменитый песенный конкурс, когда вырастет.

Проходят годы, Ларс и Сигрит, образовав дуэт под названием Fire Saga, в свободное время репетируют песни в подсобке, представляя, будто исполняют песни на белоснежных исландских вершинах и у подножия вулкана. Исландское общественное телевидение случайно выбирает Ларса и Сигрит для участия в местном песенном конкурсе, поскольку по правилам нужно представить 12 коллективов, а одного не хватало. Выступление «Огненной саги» проваливается, но из-за того, что остальные конкурсанты (внимание) разом погибают на взорвавшейся яхте, где проходила вечеринка, у Исландии не остаётся выбора и на «Евровидение» отправляют Ларса и Сигрит.

«Евровидение», насколько всем известно, как главное мировое музыкальное событие уже давно стало одним большим мемом: фриковатые певцы с каждым годом становятся еще более фриковатыми, чудовищные в буквальном смысле слова костюмы на артистах и, давайте будем честными, их совершенно блёклые композиции и выступления заставляют в ужасе сбежать подальше от экрана. Услышать что-то действительно стоящее или насладиться хореографией и визуальной стороной на этом конкурсе уже давно не представляется возможным. Если только в очень-очень редких случаях.

Это непаханое кинематографом музыкальное поле и мишень для стёба приметил в своё время один из лучших комедийных актёров современности — Уилл Феррелл. В 2018 году он отправился на разведку на реальное «Евровидение» в Португалию. А позже, вместе с другом по вечернему шоу Saturday Night Live Эндрю Стилом, Феррелл написал сценарий к «Огненной саге», поставить которую поручили режиссёру Дэвиду Добкину. Он как раз и специализируется на так называемых ровных одноразовых комедиях, развлекательных фильмах, балансирующих на опасной грани между заурядностью и новаторством, с небольшим перевесом, конечно, в сторону первого: «Шанхайские рыцари», «Хочу как ты», «Незваные гости» — к этому списку, к сожалению, можно отнести теперь и «Огненную сагу».

И проблема здесь, как выяснилось, заключается даже не в самом Добкине: фильм, на удивление, поставлен и снят практически идеально, а смонтирован — ещё лучше. Форма вопросов не вызывает, чего не скажешь о материале, на котором построена «Сага». Безусловно, здесь эксплуатируются все национальные стереотипы, особенно выделяется Исландия, на втором плане уже мелькают Россия и США. И если Феррелл про эти две страны кричит громко с табуретки, высмеивая гомофобных россиян (якобы в стране их вообще не существует) и подчеркивая тупиц-американцев, которые только и делают, что разыскивают «Старбакс», где бы ни оказались, то про саму Исландию вовсе забывают. Вот всё, что про неё сказано и показано: красивейшая, но скучная страна с рыбаками-пьяницами, ежедневно зависающими в барах, она представлена одним маленьким городком Хусавик. Другими словами, Феррелл акцентирует внимание на том, что Исландия до сих пор живёт где-то во временах викингов. И это вроде как должно быть смешно, но что-то идёт не так. Вернее, никак.

Кроме собранных по всему свету стереотипов в «Саге», естественно, уделяют огромное внимание самому «Евровидению». Как оказалось, и здесь не за что даже зацепиться. Это поразительно, но в комедии, которая изначально задумывалась сатирой на главный песенный конкурс мира, непозволительно мало этой самой комедии. Да, конкурс воссоздан до мельчайших подробностей: однообразное кружение камер вокруг исполнителей, нелепейшие музыкальные номера и типичные попсовые песни артистов. Всё это смотрится интересно, но банально, на каком-то уровне узнавания, не более: в лучшем случае, вместо того чтобы над чем-то посмеяться, вы скорее воскликните «да, всё так и есть, тупое «Евровидение». В «Саге» действительно скудный набор шуток, основанных на этом самом узнавании, лучшую же из них посвятят музыкантам из Белоруссии, которые выступают в костюмах уродливых орков, прямо как группа «Лорди» из Финляндии. В музыкальных эпизодах, которые призваны, судя по всему, лишь заполнить сюжетные пустоты, фильм заметно проседает. Эти вставки больше похожи на наскоро сделанные клипы, в одном из них, самом большом, мелькнут настоящие участники «Евровидения» разных лет — от Кончиты Вурст до Александра Рыбака. Весьма своеобразный и, кажется, совсем неуместный трибьют песенному конкурсу, от которого становится как-то не по себе.

Дуэт МакАдамс и Феррелла немного спасает положение: он — так и остался ребёнком-мечтателем, которого не может начать уважать отец; она, впрочем, тоже недалеко ушла — 30-летняя девочка, уверенная, что эльфы действительно существуют, она приносит им бутылочку виски с сэндвичами и оставляет у порога крохотных дверей в скале. На артистов, безусловно, приятно посмотреть, им идут эти образы, их героям действительно начинаешь сопереживать. Но чем глубже мы погружаемся в сюжет, тем больше вся история превращается в примитивную love-story с до ужаса предсказуемыми поворотами.

Netflix продолжает возвращать нас в нулевые с совершенно плоскими фильмами без особых прорывов в каждой из сторон — художественной или сюжетно-сценарной. Вот и «Сага» вышла абсолютно не огненная, как того ожидалось и на чём настаивал первоначальный блистательный ролик с песней Volcano Man, который скорее продавал нам фильм, а не обещал сильную и смешную комедию.

В одной из сцен Ларс описывает свой член, как автомобиль Volvo — «солидный, крепкий, надёжный, но дыхание не захватывает». То же самое можно сказать и про фильм «История Огненной саги». Вроде едет — и уже хорошо.