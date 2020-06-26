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Общество

Студия Артемия Лебедева больше года выдавала нейросеть за реального дизайнера

Студия Артемия Лебедева разработала «искусственный дизайнерский интеллект» для работы над уникальными логотипами и создания айдентики на их основе. Нейросеть назвали «Николай Иронов», ее больше года выдавали за удалённого сотрудника и никому из клиентов правду не раскрывали. Об этом пишет Forbes.

О проекте знала только «изолированная команда» внутри студии. Так компания «получала объективную обратную связь, не подверженную влиянию предрассудков о генеративном дизайне».

«Дизайнеры, даже самые смелые и прогрессивные, ориентируются на удачные работы коллег, на жюри международных премий и на собственный опыт. Искусственный дизайнерский интеллект не ориентируется ни на кого. Он открывает такие приёмы, которые никогда бы не придумал бы ни один человек. Он способен создавать действительно новое, предлагая удивительно смелые и неожиданные идеи. Это важное событие в истории отражает момент начала массовой коммерческой автоматизации творческих процессов», - рассказали в студии.

В портфолио, страницу с которым студия создала для «Николая Иронова», за год опубликовано 17 проектов. В портфолио включены работы для видеоблогеров, например, Руслана Усачева и Юрия Хованского, кафе, баров, приложений и других брендов. Всего, по данным студии, нейросеть выполнила более 20 коммерческих проектов.

Все работы «Иронова» относятся к программе «экспресс-дизайна», которая предполагает, что студия не обсуждает с клиентом результат. Услуга стоит 100 тысяч рублей за работу.

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