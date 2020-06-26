Онлайн-семинар организовали полицейские и общественники для юных псковичей

19:57, 26 июня 2020, ПАИ

В рамках Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» сотрудники УГИБДД вместе с Общественным советом при УМВД России по Псковской области провели обучающий онлайн-семинар. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В семинаре приняли участие учащиеся из областного центра, Островского, Палкинского, Псковского районов, а также их сверстники из других регионов. Полицейские в игровой форме провели с ребятами профилактическую беседу, задавая вопросы, касающиеся правил безопасности на дороге. Вместе с организаторами школьники поговорили о дорожных ловушках, которые ежедневно можно встретить не только на оживленных магистралях городов, но и в сельской местности.

Организаторы напомнили подопечным и об элементарных мерах безопасности при поездках в автомобиле, о том, как важно пристёгиваться ремнем безопасности, о необходимости защитной экипировки при управлении велосипедом и различными современными средствами передвижения. Особое внимание полицейские уделили обзору дорожных аварий, которые произошли в области, обсудив с детьми в рамках живого общения их причины и последствия.

Особое место заняла презентация социального ролика по безопасности дорожного движения, направленного на профилактику ДТП с участием детей-велосипедистов. Его подготовили не только взрослые, представители общественной организации «Дети - наше будущее», но и дети – активисты из «Новоржевской средней школы». Ролик получился информативным и интересным. Он включает мультипликационные заставки, Правила дорожного движения от школьников, интервью с профессионалами велоспорта.

В ходе Всероссийской акции «Каникулы с Общественным советом» осуществляется комплекс мероприятий по организации занятости несовершеннолетних в летний период. Важной ее составляющей является профилактическая работа, разъяснение мер личной безопасности и ответственности за совершение правонарушений, правовое воспитание подростков.