26 млн рублей получил Палкинский район на реализацию нацпроектов

22:16, 26 июня 2020, ПАИ

В Палкинском районе в рамках национальных проектов идёт работа по семи направлениям. Общий объём финансирования составляет 26 млн рублей, что сопоставимо с собственными доходами муниципалитета. Об этом рассказал глава Палкинского района Евгений Седов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, по направлению «Жилье и городская среда» благоустроена общественная парковая территория. На эти цели были выделены 3,5 млн рублей. По направлению «Образование» в двух школах откроются «точки роста», сейчас в классах идут ремонтные работы.

Глава района также попросил губернатора помочь в подготовке проекта на замену сетей коммуникаций Палкинской средней школы. Михаил Ведерников пообещал, что необходимая поддержка будет оказана.

Кроме того, Евгений Седов доложил, что на двух дородных объектах практически завершены ремонтные работы. На участке дороги Рубцово-Амосово из-за отказа подрядчика от взятых обязательств будет объявлен повторный аукцион. Однако нет опасности, что дорожный ремонт будет проведен со срывом сроков, уточнил глава района.