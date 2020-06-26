0
23:30
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
22:35
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
21:34
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
20:31
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
20:23
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
19:28
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
19:20
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Еще новости
Общество

26 млн рублей получил Палкинский район на реализацию нацпроектов

В Палкинском районе в рамках национальных проектов идёт работа по семи направлениям. Общий объём финансирования составляет 26 млн рублей, что сопоставимо с собственными доходами муниципалитета. Об этом рассказал глава Палкинского района Евгений Седов на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

В частности, по направлению «Жилье и городская среда» благоустроена общественная парковая территория. На эти цели были выделены 3,5 млн рублей. По направлению «Образование» в двух школах откроются «точки роста», сейчас в классах идут ремонтные работы.

Глава района также попросил губернатора помочь в подготовке проекта на замену сетей коммуникаций Палкинской средней школы. Михаил Ведерников пообещал, что необходимая поддержка будет оказана.

Кроме того, Евгений Седов доложил, что на двух дородных объектах практически завершены ремонтные работы. На участке дороги Рубцово-Амосово из-за отказа подрядчика от взятых обязательств будет объявлен повторный аукцион. Однако нет опасности, что дорожный ремонт будет проведен со срывом сроков, уточнил глава района.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
26 июня 2020
Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
26 июня 2020
Псковский губернатор анонсировал начало программы по установке в муниципалитетах детских площадок
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
26 июня 2020
Масочный режим продлён в Псковской области до 14 июля
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
26 июня 2020
Видео: Жители Псковского района голосуют во дворе рядом с домом
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
26 июня 2020
Путин поддержал идею назвать улицы в России в честь медиков
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
26 июня 2020
Фитнес-клубы возвращаются к работе в Псковской области
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
26 июня 2020
МЧС поблагодарило Михаила Ведерникова за мурал на Рижском проспекте
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»
26 июня 2020
Текст изменений в указ губернатора «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области»

Идет загрузка...