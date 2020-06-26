Елена Чернышова: Главное ответственно воспользоваться смягчениями в спортивной сфере Псковской области

23:30, 26 июня 2020, ПАИ

Исполняющая обязанности председателя комитета по спорту Псковской области Елена Чернышова прокомментировала для Псковского агентства информации новые поправки в антикоронавирусный указ губернатора в части физкультуры и спорта. Изменения вступят в силу сегодня в полночь.

- Елена Юрьевна, на спортивной улице большой праздник – первые реальные ограничения спустя 100 дней запретов. Кто являлся их лоббистом?

- Мы все вместе: с федерациями, муниципалитетами и в контакте с управлением Роспотребнадзора. Это действительно большой прорыв, но нужно этим пользоваться ответственно. От нашей сознательности будет зависеть, каким будет следующая порция смягчений. Будем надеяться, что все понимают важность, и спустя две недели мы продвинемся ещё.

- Сегодня на оперативном штабе губернатор сказал о том, что в помещениях спортивных учреждений можно будет заниматься группами до 10 человек, а в указе вышло до 15! Как такое случилось?

- Мы предлагали до 15 человек на улице, до 15 – на льду и до 10 – в помещениях. Но губернатор взял на себя ответственность пойти дальше нашего предложения. Опять же, это говорит о большой ответственности для всех нас. Также мы вносили предложения по фитнес-центрам наравне с помещениями спортивных учреждений, то есть до 10 человек в зале. Губернатор решил ограничить по другому, от вместимости.

- Как эту вместимость проверить?

- Это зависит от пропускной способности объекта спорта. Однако главное здесь рекомендации Роспотребнадзора: там указан конкретный метраж на человека в различных условиях. Для спорта это 4 квадратных метра. Это, к слову, касается, и маленьких залов спортивных учреждений. Далеко не все смогут принять 15 человек. Будьте внимательны. Также ограничиваются занятия в залах контактными видами спорта.

- Детям тоже можно тренироваться?

- Да, приступать можно к тренировкам в указанных параметрах во всех организациях, осуществляющих спортивную подготовку. И детям тоже. Но это не касается кружков и секций при неспортивных учреждениях, например учреждений культуры. У них свои параметры, мы за это не ответственны.

- Соревнования возобновляются?

- Нет. Только тренировки. Тренировочные турниры в указанных параметрах. Но никаких официальных соревнований.

Напомним, что новая редакция указа губернатора вступит в силу 27 июня 2020 года. В ней говорится:

До 14 июля запрещено посещение гражданами стадионов, спортивных площадок. Указанный запрет не распространяется на работников организаций, обслуживающих данные объекты, а также на случаи:

- проведения на улице индивидуальных тренировок, групповых тренировок с количеством не более пятнадцати человек без использования уличного спортивного оборудования, спортивными клубами, фитнес-клубами, фитнес-центрами, физкультурно-спортивными организациями, созданными Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющими спортивную подготовку с обязательным выполнениям санитарно-противоэпидемических мероприятий,

- осуществления гражданами индивидуальных занятий физической культурой и спортом, групповых занятий физической культурой и спортом с количество не более 15 человек и без использования уличного спортивного оборудования.

До 14 июля запретить посещение гражданами физкультурно-спортивных организаций, созданных Псковской областью и (или) муниципальными образованиями и осуществляющих спортивную подготовку, за исключением случаев проведения спортивными организациями индивидуальных тренировок и групповых на улице с количеством не более 15 человек без использования спортивного оборудования, индивидуальных или групповых тренировок (за исключением контактных видов спорта) с количеством не более 15 человек в помещениях спортивных организаций с выполнением Рекомендаций Роспотребнадзора.

Спортивным клубам, фитнес-клубам, фитнес-центрам в период по 14 июля осуществлять деятельность в режиме проведения индивидуальных, групповых тренировок на улице без использования спортивного оборудования с количеством не более 15 человек, а также в помещениях спортивных клубов, фитнес-клубов, фитнес-центров при количестве посетителей не более 50 % от общей вместимости, с выполнением следующих условий:

- влажная уборка с применением дезинфицирующих средств всех контактных поверхностей – каждые два часа,

- спортивного оборудования и инвентаря – после каждого посетителя,

- иных помещений общего пользования – каждые 4 часа,

- выполнение рекомендаций Роспотребнадзора.