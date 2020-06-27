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Общество

Михаил Ведерников объяснил, почему задерживались результаты тестов на коронавирус

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, объяснил, с чем были связаны задержки результатов тестов на коронавирус.

«Действительно такая проблема была. Наши лаборатории работают сегодня на пределе возможности. Мы начинали с чуть более 60 тестов в сутки, а сейчас это практически тысяча. Но по технологии работ лабораторий они тоже должны периодически останавливаться и делать глобальную уборку и дезинфекцию», – заметил губернатор.

Глава региона сообщил, что лаборатория не работала два дня, накопилось определенное количество тестов, и с этим связаны задержки. По его словам, одномоментно эти тесты не сделать. Поэтому региональные власти обратились к коллегам в Санкт-Петербург и Москву.

Михаил Ведерников подчеркнул, что уже 27 июня 600 тестов отправят в Санкт-Петербург. «В течение следующей недели Москва обещает по тысячи тестов в течение семи дней у нас забирать. Поэтому, я очень надеюсь, что буквально к началу следующей недели ситуация стабилизируется», – отметил глава региона.

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