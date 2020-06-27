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Общество

Михаил Ведерников раскрыл подробности строительства новой инфекционной больницы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, раскрыл подробности строительства новой инфекционной больницы.

Губернатор напомнил, что по расчётам экспертов осенью этого года возможна вторая волна заболевания коронавирусом. «Мы благодаря поддержке нашего президента, активной поддержки правительства и активной работе Министерства обороны РФ к этому моменту будем готовы», – подчеркнул он.

Михаил Ведерников отметил, что уже осенью в регионе будет построена Псковская областная клиническая инфекционная больница с отделением в Великих Луках. В общей сложности в новой больнице будет 300 коек: 200 – в Пскове и 100 – в Великих Луках, уточнил глава региона.

Губернатор отметил, что на сегодняшний день Минобороны РФ уже приступило к работе на стройплощадках в Пскове и Великих Луках по возведению областной инфекционной больницы. На каждом объекте будет работать более 500 военных строителей, уточнил Михаил Ведерников.

По его словам, в Пскове корпус новой инфекционной больницы будет построен в районе улицы Шестака, а в Великих Луках — в Южном микрорайоне.

Кадровой основой для новой больницы станут псковские врачи, которые сейчас работают с коронавирусной инфекцией. «Вместе с депутатами Псковского областного Собрания мы постараемся сделать всё необходимое для того, чтобы обеспечить медикам достойные условиях труда, чтобы новая команда работала в современном здании. Наверное, это будет самое современное медицинское учреждение в Псковской области», – отметил Михаил Ведерников.

Губернатор также отметил, что формулировка «быстро возводимая постройка» не должна никого пугать, потому что расчётный срок эксплуатации здания новой инфекционной больницы составляет 50 лет.

Строительство новых медицинских учреждений в регионе ведётся по поручению президента России Владимира Путина. Ранее с этим предложением к главе государства обратился губернатор Михаил Ведерников. 

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