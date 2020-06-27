Михаил Ведерников призвал жителей Псковской области принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию

04:21, 27 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеообращения к жителям региона, опубликованном в Instagram, призвал псковичей принять участие в общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России.

«Сохранение исторической правды, защита памяти поколений о подвиге в Великую Отечественную войну – одна из важнейших поправок в Конституцию, голосование по которой началось с 25 июня», – отметил губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что свой голос он отдал за поправки. «С моей точки зрения наиболее важные изменения – дополнительные социальные гарантии, в том числе в части уровня зарплат, индексации социальных пособий, пенсий, обеспечение достойных условий труда», – сказал глава региона.

Он также подчеркнул, что для Псковской области особенно актуальны защита территориальной целостности, установление единых правовых основ для системы здравоохранения. «И мы увидели сейчас во время борьбы с коронавирусом насколько это важно», – заметил губернатор.

«Сегодня, вне всякого сомнения, исторический момент. О нём обязательно напишут в учебниках истории, но от нас с вами зависит, что именно там напишут. Поэтому я призываю вас тоже принять участие в голосовании и отдать свой голос за поправки», – обратился Михаил Ведерников к жителям Псковской области.

Голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля, но проголосовать можно в течение недели: 25 июня в Псковской области открылись участки для голосования по поправкам в Конституцию. В первый день голосования в Псковской области 46 282 человека приняли участие в общероссийском голосовании.