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Общество

Михаил Ведерников обсудил с Евгением Седовым проблемные вопросы с капремонтом коммуникаций Палкинской школы

Палкинский район получил от области средства на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта коммуникаций в Палкинской школе. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram, подводя итог рабочей встречи с главой района Евгением Седовым.

«Обсудили динамику реализации нацпроектов, – рассказал губернатор. – Без сложностей не обходится (ДК в Красино, ремонт дороги Рубцово-Амосово), но по ним идет результативная работа».

Михаил Ведерников отметил активность общественников Палкинского района. «Это не только участие во всех федеральных и региональных проектах, но и хорошие результаты работы ТОС: все 4 заявки от района получили поддержку», – сказал он.

Также на совещании обсудили эпидемиологическую ситуациу в районе, которая характеризуется как стабильная. «Усилиями руководства и жителей района удалось не допустить ни одной вспышки, несмотря на близость к Пскову. Жители вносят посильный вклад в борьбу с пандемией как в работе в перепрофилированном отделении межрайонной больницы, так и через активную волонтёрскую и добровольческую деятельность», – добавил Михаил Ведерников.

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