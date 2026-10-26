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Депутаты Заксобрания встретились с исполняющим полномочия главы Пскова Станиславом Стармолотовым

Депутаты Законодательного Собрания, представляющие избирателей областной столицы, встретились с исполняющим полномочия главы Пскова Станиславом Стармолотовым, чтобы обсудить принципы рабочего взаимодействия и озвучить основные наказа граждан. В совещании участвовали вице-спикер Алексей Севастьянов (округ № 1), Евгений Васильев (округ № 2), Елена Синёва (округ № 3), вице-спикер Юрий Сорокин (округ № 4). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Фото здесь и далее: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В начале встречи Юрий Сорокин от лица депутатского корпуса регионального парламента выразил поддержку Станиславу Стармолотову в его новом качестве, отметив, что в должности регионального министра дорожного хозяйства тот зарекомендовал себя как эффективный руководитель и грамотный специалист.

Перейдя к рабочим вопросам, вице-спикер подчеркнул, что областные и муниципальные депутаты работают в тесной связке, при этом одна из форм взаимодействия – регулярные совместные выезды в округа. По словам Юрия Сорокина, на встречах с гражданами наиболее часто звучат жалобы на неудовлетворительное состояние дворовых проездов и качество водопроводной воды. Станислав Стармолотов проинформировал, что уже объявлены конкурсные процедуры на проведение пусконаладочных работ на станции умягчения воды, построенной в Пскове благодаря федеральной поддержке.

Вице-спикер Алексей Севастьянов разделил проблемы своего округа на две категории – на глобальные, которые давно ждут своего решения, и текущие. К первой категории депутат отнёс вопрос запуска автобусного сообщения в районе Завокзалья, ко второй – благоустройство дворовых территорий в военном городке в Крестах и подтопление в районе улицы Николая Васильева.

Отдельно Алексей Севастьянов озвучил вопрос, касающийся школы № 18 имени Василия Маргелова: «Парадокс в том, что школа носит имя Маргелова, активно взаимодействует с нашей дивизией, но в ней нет кадетского класса. Цена вопроса – порядка 10 миллионов рублей. Это форма, питание и самая большая статья расходов – оборудование специального плаца для занятий».

Вице-спикер сказал, что намерен обратиться с этой инициативой к губернатору на заседании согласительной комиссии при обсуждении проекта областного бюджета следующего года. Станислав Стармолотов заверил, что поддерживает предложение и готов к работе в этом направлении.

Депутат Евгений Васильев попросил у руководителя областной столицы поддержки в вопросе организации кабинета врача общей практики на Запсковье в районе улицы Технической. По словам депутата, муниципалитет может помочь с выделением помещения. Также Евгений Васильев рассказал и. п. главы Пскова, какие активные и неравнодушные граждане живут в его избирательном округе: «Очень много ТОС работает, и проекты у них просто грандиозные. Люди хотят благоустраивать место, где живут, и хорошо, что эта активность поддерживается бюджетными грантами».

Елена Синёва также рассказала на встрече, с какими вопросами и проблемами обращаются к ней жители округа № 3. Большинство обращений связано с благоустройством дворов и строительством детских площадок.

Станислав Стармолотов поблагодарил парламентариев за открытый диалог и глубокое знание ситуации в своих округах и подытожил: «Все начатые в городе благие дела будут продолжены. Буду работать в тесном сотрудничестве с губернатором и региональным парламентом. Открыт для любого взаимодействия, в том числе и для конструктивной критики».

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