Подрядчика ищут для строительства мусороперегрузочной станции в Псковском районе

19:40, 26 октября 2026, ПАИ

Объявлен аукцион на строительство мусороперегрузочной станции (МПС) в деревне Ветошка Псковского района. Соответствующие данные опубликованы на портале госзакупок.

В рамках контракта подрядчик должен будет подготовить территорию, установить забор и освещение. Отдельный комплекс работ связан с устройством площадки для разгрузки бытовых отходов. Для неё подготовят песчаное и щебёночное основания, уложат геотекстиль и сборные железобетонные дорожные плиты. В этом разделе ведомости предусмотрены также устройство армированного бетонного пояса, монтаж бетонных блоков и гидроизоляционные работы. Площадь укладки геотекстиля под покрытием составит 750 квадратных метров. Ещё одну площадку с твёрдым покрытием оборудуют на песчано-щебёночном основании с применением геотекстиля и железобетонных дорожных плит. В соответствующем разделе документации указана укладка геотекстиля на площади 3000 квадратных метров. Для весов подготовят отдельное железобетонное основание: объём работ по его устройству составит 15 кубометров.

На протяжении выполнения работ подрядчик обязан обеспечить видеонаблюдение с трансляцией в режиме реального времени. Его необходимо запустить за один календарный день до фактического начала работ и сохранить до полной приёмки всего предусмотренного контрактом комплекса.

Завершить работы необходимо до 28 мая 2027 года, а срок исполнения всего контракта – 7 июля 2027 года.

Всего на устройство МПС выделено более 27,2 миллиона рублей. Финансирование осуществляется из бюджета Псковской области.

Напомним, что для новой мусороперегрузочной станции (МПС) выбрана территория бывшего асфальтного завода в Псковском районе, подходящая по всем санитарным и экологическим требованиям.

Ранее министр строительства и ЖКХ Ксения Григорьева объяснила, что МПС позволит снизить затраты оператора и не допустить резкого роста тарифа. Кроме того, сама станция не является объектом утилизации, обработки или размещения отходов. «Это один из составляющих элементов транспортирования отходов. То есть на таких объектах не ведётся ни сортировка, ни накопление, ни захоронение, ни обработка отходов – это исключительно место, в котором маленький мусоровоз перегружает отходы в большой мусоровоз, тем самым сокращая транспортные плечи регионального оператора до непосредственно объектов захоронения отходов», – поясняла ранее министр.

С учётом требований СанПиН санитарно-защитная зона от таких объектов составляет сто метров от жилых зданий и остальных строений и сооружений. Поэтому на сегодня можно точно отметить, что объект создаётся в соответствии с требованиями действующего законодательства, подчеркнула Ксения Григорьева.