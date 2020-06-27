Михаил Ведерников провёл личный приём граждан в режиме видеоконференцсвязи

15:23, 27 июня 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram рассказал об итогах личного приёма граждан в режиме видеоконференцсвязи.

Так, по просьбе руководителя благотворительного проекта «Органные концерты в Печорах» будет заложено финансирование на покупку учебного электронного органа для областного колледжа искусств.

Кроме этого, для хирурга-онколога, который приехал из Московской области работать в Псковский онкологический диспансер, приобретут служебную трёхкомнатную квартиру (с возможностью дальнейшей приватизации).

А Фонд поддержки беженцев «Соотечественник» отремонтирует пустующие здания в деревне Родина Псковского района для Центра временного размещения. «Соглашение государственно-частного партнерства будет заключено до конца года, сейчас готовятся необходимые документы», – пояснил Михаил Ведерников.

Бюро медико-социальной экспертизы оборудуют пандусом и обустроят доступную для передвижения инвалидов-колясочников дорожку.

«Также в этом году отремонтируем асфальт на улицах Лесная и Харченко, на которые жаловались местные жители», – добавил губернатор.