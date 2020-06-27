Пушкинский заповедник объявил о конкурсе иллюстраций к поэме «Руслан и Людмила»

16:25, 27 июня 2020, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» объявил новый дистанционный конкурс «Там чудеса…», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Пушкинского заповедника.

Всех желающих приглашают попробовать себя в роли иллюстраторов поэмы «Руслан и Людмила», со времени выхода которой исполнилось 200 лет. Работы могут быть выполнены в любой удобной для авторов технике — от классического рисунка или скульптуры до изображения, построенного при помощи графического редактора.

Победителей творческого состязания выберут путём интернет-голосования, которое начнётся 27 июля. Подробности о требованиях к работам и этапах проведения конкурса можно найти на официальном сайте учреждения здесь>>>

В дистанционных художественных акциях, которые организует музей-заповедник «Михайловское», традиционно участвуют как россияне, так и почитатели творчества Александра Пушкина из ближнего и дальнего зарубежья.