30-градусная жара сохранится в Псковской области 28 июня
30-градусная жара сохранится на территории Псковской области 28 июня, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Ночью температура в регионе составит от +12 до +17 °C, днём – от +25 до +30 °C.
По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 28 июня на территории региона ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, местами грозы.
Прогнозируется северо-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с, атмосферное давление – низкое.
С 29 июня в европейской части России ожидается резкое похолодание.