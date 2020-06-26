Жителя Палкинского района осудили за перелом челюсти собутыльнику

20:23, 27 июня 2020, ПАИ

27-летнего жителя Палкинского района осудили за перелом челюсти собутыльнику, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В сентябре 2019 года в одной из деревень Палкинского района между двумя нетрезвыми мужчинами произошел бытовой конфликт, в ходе которого подсудимый ударил потерпевшего кулаком в лицо. Пострадавший мужчина получил перелом суставного отростка нижней челюсти слева, что повлекло средней тяжести вред здоровью.

Злоумышленнику назначено наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы. Он обязан не изменять постоянного места жительства без согласия специализированного государственного органа, не выезжать за пределы Палкинского района, не покидать место жительства в ночное время суток, а также являться один раз в месяц на регистрацию в специализированный государственный орган