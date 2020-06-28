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Общество

Грозы и ливни накроют Псковскую область в ближайшие часы

Псковские спасатели получили предупреждение о неблагоприятном явлении: Сегодня, 28 июня, начиная с 10:00-13:00 в Псковской области ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра, местами пройдут ливни. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

При грозе рекомендуется не выходить из дома, закрыть окна и дымоходы во избежание сквозняка, также не рекомендуется топить печи, так как выходящий из трубы дым обладает высокой электропроводностью и может притянуть к себе электрический разряд. По этой же причине при грозе следует затушить костёр.

Не следует находиться на крыше и около токоотвода и заземлителя (заземлитель – проводник, находящийся в контакте с землёй, например зарытый стальной лист). Во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн.

Необходимо отключить радио и телевизор, избегать использования телефона, в том числе сотового, и электроприборов, лучше не дотрагиваться до металлических предметов. Если у радио- или телеприёмника на крыше индивидуальная антенна, её следует отсоединить от приборов.

На открытой местности необходимо отключить сотовый телефон и другие устройства, не рекомендуется использовать зонты. Не стоит прятаться под деревьями. По статистике, наиболее опасны дуб, тополь, ель, сосна.

При отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею. Тело должно иметь по возможности меньшую площадь соприкосновения с землёй. При пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.

 

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