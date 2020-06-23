Рекордное снижение ипотечных ставок прогнозируют в России

21:42, 28 июня 2020, ПАИ

Средние ставки по ипотеке в России к концу года могут опуститься ниже 7 процентов, сообщает РБК со ссылкой на данные агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Снижение ставок по ипотеке до рекордных значений станет возможным благодаря льготной программе, максимальная ставка по которой не превышает 6,5 процента, а также снижению ключевой ставки Центробанка, пояснили эксперты.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — отметили в НКР.

В мае средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума — 7,4 процента. Примерно треть жилищных кредитов в прошлом месяце была выдана в рамках программы льготной ипотеки под 6,5 процента. Ее брали для покупки квартир в новостройках. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле снизилась на 0,3 процентного пункта до 8,32 процента годовых, что также стало рекордом.