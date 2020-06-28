МРОТ не ниже прожиточного уровня и индексацию пенсий назвал главными поправками Игорь Иванов

12:01, 28 июня 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов проголосовал за поправки к Конституции РФ.

Игорь Иванов напомнил, что профсоюзы в составе рабочих групп работали над поправками в Конституцию и практически все их замечания и предложения были учтены.

«Социальный блок поправок к Конституции, действительно, очень важен, а социальное партнерство – это тот механизм, который эффективно работает, даёт стабильность нашей стране, потому что подавляющая часть безусловных противоречий – прежде всего в трудовых отношениях – снимаются в рамках переговоров», – сказал Иванов.

По его мнению, закрепление понятия соцпартнерство в Конституции позволит укрепить действующий механизм и повысить его отдачу. «Минимальный размер оплаты труда не должен быть ниже, чем прожиточный минимум, - продолжил профлидер. – Мы очень много за это бились, это большая победа профсоюзов. Если это будет закреплено главным законом страны то уже, что-то приостановить, отыграть назад не получится».

Игорь Иванов отметил важность поправки, согласно которой пенсии регулярно, не менее раза в год, индексируются. «У нас пока еще низкий уровень пенсий, нам надо его повышать. Конституция, ее новая редакция даст возможность это делать более энергично», - уверен Иванов.

В Псковской области продолжается четвёртый день голосования по поправкам в Конституцию.