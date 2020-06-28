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Лидер псковских либерал-демократов рассказал, как прошло его голосование по поправкам

Артём Васильев. Фото с сайта ldpr.ru

Координатор регионального отделения ЛДПР в Псковской области Артём Васильев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о своём участии в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Сегодня я сходил на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Участок оборудован всеми необходимыми средствами защиты. Перед тем как я отдал свой голос мне измерили температуру, затем выдали одноразовую маску и перчатки. Я проголосовал, никаких нареканий нет», - подчеркнул Артём Васильев.

«В 1993 году, когда Конституция России только принималась, ЛДПР принимала активное участие в том голосовании. В этом году мы также принимаем участие в избирательном процессе, осуществляя наблюдение за ним», - отметил лидер псковски либерал-демократов.

28 июня в Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Голосование идёт четвёртый день и пока проходит без нарушений. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.

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