Лидер псковских либерал-демократов рассказал, как прошло его голосование по поправкам

18:30, 28 июня 2020, ПАИ

Координатор регионального отделения ЛДПР в Псковской области Артём Васильев рассказал корреспонденту Псковского агентства информации о своём участии в голосовании по поправкам в Конституцию.

«Сегодня я сходил на избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию. Участок оборудован всеми необходимыми средствами защиты. Перед тем как я отдал свой голос мне измерили температуру, затем выдали одноразовую маску и перчатки. Я проголосовал, никаких нареканий нет», - подчеркнул Артём Васильев.

«В 1993 году, когда Конституция России только принималась, ЛДПР принимала активное участие в том голосовании. В этом году мы также принимаем участие в избирательном процессе, осуществляя наблюдение за ним», - отметил лидер псковски либерал-демократов.

28 июня в Псковской области продолжается голосование по поправкам в Конституцию. Голосование идёт четвёртый день и пока проходит без нарушений. Сегодня избирательные участки будут открыты до 20:00.