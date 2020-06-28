Во время пандемии россияне налегают на антидепрессанты
Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group, пишет газета "Известия".
Объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала марта было продано 2,3 млн упаковок на общую сумму более 1,4 млрд рублей.
Наибольшая активность замечена в марте, когда продажи выросли в среднем на 35%, а за последние две недели того же месяца — более чем на 60%.
Специалисты объясняют такие показатели началом пандемии коронавируса и вводимыми на этом фоне ограничениями.