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Общество

Во время пандемии россияне налегают на антидепрессанты

Жители России стали чаще покупать антидепрессанты. Рост продаж этих препаратов зафиксировали аналитики компании DSM Group, пишет газета "Известия".

Объем продаж антидепрессантов увеличился на 10% в период с 1 марта по 1 июня по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. С начала марта было продано 2,3 млн упаковок на общую сумму более 1,4 млрд рублей.

Наибольшая активность замечена в марте, когда продажи выросли в среднем на 35%, а за последние две недели того же месяца — более чем на 60%.

Специалисты объясняют такие показатели началом пандемии коронавируса и вводимыми на этом фоне ограничениями.

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