Академик РАЕН сравнил Псков с Курильскими островами

23:20, 28 июня 2020, ПАИ

Академик РАЕН, вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов. сравнил Псков с Курилами.

В интервью газете «Взгляд» учёный прокомментировал представление правительства Японии в адрес России. Представление сделано в связи с геологическим исследованием у Курильских островов в Охотском море. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга отметил, что действия России «не совпадают с позицией» Японии по «северным островам» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), и подчеркнул, что Токио намерен «продолжать переговоры с Москвой на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

«Что касается жалоб со стороны Японии, то она в данном случае выступает в роли исполняющего обязанности Украины, только на востоке. Часть Курильской гряды – это такая же российская территория, как и Крым или Псковская область. Мы же не спрашиваем у Токио разрешения на ведение работ в Пскове? Так и в случае с Курилами мы не обязаны этого делать», – заявил Полеванов.