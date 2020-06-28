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Политика

Академик РАЕН сравнил Псков с Курильскими островами

Академик РАЕН, вице-президент национального фонда «Стратегические ресурсы России», доктор геолого-минералогических наук Владимир Полеванов. сравнил Псков с Курилами.

В интервью газете «Взгляд» учёный прокомментировал представление правительства Японии в адрес России. Представление сделано в связи с геологическим исследованием у Курильских островов в Охотском море. Генеральный секретарь кабинета министров Есихидэ Суга отметил, что действия России «не совпадают с позицией» Японии по «северным островам» (так в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), и подчеркнул, что Токио намерен «продолжать переговоры с Москвой на основе базовой позиции о решении территориальной проблемы и заключении мирного договора».

«Что касается жалоб со стороны Японии, то она в данном случае выступает в роли исполняющего обязанности Украины, только на востоке. Часть Курильской гряды – это такая же российская территория, как и Крым или Псковская область. Мы же не спрашиваем у Токио разрешения на ведение работ в Пскове? Так и в случае с Курилами мы не обязаны этого делать», – заявил Полеванов.

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