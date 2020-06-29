Рост концентрации радиоактивных частиц зафиксировали в Эстонии

09:33, 29 июня 2020, ПАИ

В Эстонии был зафиксирован рост концентрации радиоактивных частиц. В воздухе были обнаружены изотопы цезия, кобальта и рутения в очень малых количествах, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника радиационного отдела департамента Теэт Койтъярве.

Такое количество радиоактивных частиц не угрожает здоровью человека.

«Количество изотопов минимальное, никакой опасности для населения нет. Но мы все равно должны узнать, откуда эти частицы появились. Такие изотопы не являются результатом испытаний ядерного оружия. Они, вероятно, происходят от атомной электростанции или компании, занимающейся отработанным топливом», - рассказал Теэт Койтъярве.

В начале июня органы ядерной и радиационной безопасности Швеции, Норвегии и Финляндии фиксировали в атмосфере над территорией Северной Европы небольшое повышение концентраций радиоактивных изотопов, которые имеют реакторное происхождение.

Изотопы якобы поступили со стороны России. Причиной могла стать разгерметизация топливного элемента в реакторе какой-либо АЭС.

Однако официальный представить концерна «Росэнергоатом» сообщил, что никаких отклонений от условий безопасной эксплуатации на атомных электростанциях на северо-западе России в июне не было, а радиационная обстановка соответствовала нормальным значениям.