Учебный центр «Знания» приглашает на бесплатные занятия по онлайн-физкультуре для людей старшего возраста

09:58, 29 июня 2020, ПАИ

Как оставаться бодрым и активным в период самоизоляции: физкультура-онлайн для людей старшего возраста.

Для этого не нужно специальное спортивное оборудование и много места. Вам понадобится только смартфон или компьютер и доступ в интернет, а также ваше желание. По средам в 10:00 учебный центр «Знания» проводит виртуальные спортивные занятия для людей старшего возраста. В период карантина людям 65+, которые находились на самоизоляции особенно важно сохранять двигательную активность, бодрость тела и духа.

К занятиям по физкультуре могут присоединиться все желающие жители Псковской области старшего возраста и абсолютно бесплатно. Руководитель и идейный вдохновитель танцевального центра Stage Анастасия Уменушкина стала партнером учебного центра «Знания» в направлении помощи и поддержки людей пенсионного возраста. Центр предоставил услуги опытного тренера Людмилы Чистяковой для онлайн занятий физкультурой. Запись на занятия и информация по телефонам: (8112) 441-221, 441-771.

Учебный центр «ЗНАНИЯ» является ресурсным центром по работе с пожилыми людьми Альянса «Серебряный возраст».