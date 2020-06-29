«Людям нечем дышать»: Жители улицы Подвишенской просят губернатора спасти их от пыли

10:11, 29 июня 2020, ПАИ

Жители улицы Подвишенской в Пскове обратились к губернатору с просьбой спасти их от пыли. Обращение было размещено от местной жительницы Ирины Петровой на сайте губернатора Псковской области.

Жители улицы неоднократно пытались обратиться в УГХ лично, но из-за коронавируса принять их не смогли. По словам Ирины Петровой, дорога, которая проходит от городской больницы до моста Александра Невского, стала оживлённой.

«Жители улицы Подвишенской и некоторые жители домов на улице Кузбасской дивизии хотели бы когда-нибудь увидеть наконец-то асфальт на этой дороге, но пока это не произошло, дорогу засыпают щебнем, чтобы как-то сгладить ямы, - отметила Ирина Петрова. – Людям нечем дышать, пыль от щебня стоит столбом, не успевая оседать».

По словам псковички, весь огород у людей покрыт белой пылью.

«Пыль стоит от самой городской больницы и до ворот МЧС», - добавила местная жительница.

Жители улицы Подвишенской просят решить проблему и засыпать дорогу от больницы до моста асфальтной крошкой, чтобы ямы были меньше и не было столько пыли.

Ответственным за решение этого вопроса был назначен глава администрации Пскова Александр Братчиков.