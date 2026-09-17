Турпоток в Псковскую область вырос втрое и достиг трёх миллионов человек

09:39, 17 сентября 2026, ПАИ

Число туристов и экскурсантов, ежегодно посещающих Псковскую область, достигло трёх миллионов человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в программе Юлии Барановской «Губернатор без галстука».

«С экскурсантами уже три миллиона», – сказал он, отвечая на вопрос телеведущей о туристическом потоке. Ранее этот показатель составлял около одного миллиона человек, заметил глава региона.

Михаил Ведерников назвал Псковский кремль одним из своих любимых мест и «местом силы». Он отметил, что прогулка вокруг кремля и Троицкого собора помогает восстановиться после напряженного рабочего дня.

Напомним, 10 сентября работа Псковской области по развитию туризма и инфраструктуры была одной из тем встречи президента России Владимира Путина и губернатора Михаила Ведерникова.

Проект Юлии Барановской «Губернатор без галстука» посвящён повседневной жизни руководителей регионов, их увлечениям, привычкам и общению с жителями вне официального кабинета.

Напомним, Михаил Ведерников был избран губернатором Псковской области 9 сентября 2018 года. Сегодня, 17 сентября, исполняется восемь лет со дня его официального вступления в должность главы региона.