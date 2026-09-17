Возможности для трудоустройства ветеранов СВО обсудят в медиацентре ПАИ

09:50, 17 сентября 2026, ПАИ

Брифинг, посвящённый возможностям участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей при трудоустройстве, пройдёт в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября, в 11:00.

Какие направления профессионального обучения наиболее востребованы среди ветеранов в Псковской области? Может ли боевой опыт помочь быстро найти гражданскую специальность? Какие сферы работы ветераны выбирают чаще всего? Находят ли они работу с помощью ярмарок трудоустройства? Можно ли говорить о положительной динамике в трудоустройстве ветеранов, находящихся на сопровождении?

Об этом подробно расскажут социальный координатор сектора трудоустройства и организации обучения филиала фонда «Защитники Отечества» в Псковской области Наталья Федина, руководитель пресс-службы областного центра занятости населения Валерия Соловьёва и участник СВО, ветеран боевых действий Георгий Кисленко.