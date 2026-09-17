Горводоканал предупредил об отключении водоснабжения в Пскове 17 сентября
В Пскове возможно временное отключение водоснабжения у ряда абонентов в связи с проведением ремонтных работ сегодня, 17 сентября. Об этом предупреждает горводоканал.
В зону возможного отключения попадают абоненты, проживающие в домах № 39, 41, 43, 45 и 47 на улице Маргелова, а также жители деревни Опочицы.
Время начала и окончания отключения, а также продолжительность работ не уточняются.
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