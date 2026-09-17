Горводоканал предупредил об отключении водоснабжения в Пскове 17 сентября

09:46, 17 сентября 2026, ПАИ

В Пскове возможно временное отключение водоснабжения у ряда абонентов в связи с проведением ремонтных работ сегодня, 17 сентября. Об этом предупреждает горводоканал.

В зону возможного отключения попадают абоненты, проживающие в домах № 39, 41, 43, 45 и 47 на улице Маргелова, а также жители деревни Опочицы.

Время начала и окончания отключения, а также продолжительность работ не уточняются.