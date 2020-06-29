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Ночью мать и сын сгорели в собственном доме в Стругах Красных

Фото газеты "Струги"

Мать и сын сгорели в собственном доме в Стругах Красных, сообщает районная газета «Струги».

Звонок с сообщение о пожаре в доме на улице Береговой поступил в ночь с 28 на 29 июня, уточнил главный государственный инспектор Плюсского и Стругокрасненского районов по пожарному надзору подполковник внутренней службы Владимир Егоркин.

Фото газеты "Струги"

Прибывшие на место пожарные обнаружили обширное возгорание. В  результате пожара погибли два человека: престарелая мать и ее сын, который злоупотреблял алкоголем и не следил, куда бросает сигаретные окурки.

По факту гибели и причинам пожара проводится проверка и устанавливается причина возгорания.

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