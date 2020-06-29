На пересечении улиц Шестака и Достовалова в Пскове появится светофор
В Пскове на пересечении улиц Шестака и Достовалова появится светофор. Об этом рассказал начальник ОГИБДД УМВД России по городу Пскову Владимир Папорт в эфире проекта ПАИ-livе 29 июня.
«Светофор там появится, - отметил Владимир Папорт. – Сейчас ремонтируется Гаражный проезд, соответственно, это будет дублёр Рижского проспекта и движения транспорта на данном участке увеличится значительно после ремонта».
Владимир Папорт отметил, что не против регулируемого перекрёстка на данном участке.