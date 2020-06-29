0
16:46
Какие летние кафе открыты в Пскове
16:38
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
16:25
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»
16:19
ВИДЕО: Как идут работы на строительстве инфекционной больницы в Пскове
15:58
Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
14:47
Юлия Лысова: Конституция России должна идти в ногу со временем
13:48
Ливни, грозы и сильный ветер принесёт в Псковскую область циклон «Сильвия»
Еще новости
Общество

Коронавирус в Дедовичи привозят вахтовые рабочие – глава района

Фото: Дарья Хваткова.

Новую коронавирусную инфекцию в Дедовичский район завозят вахтовые рабочие из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом доложил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Афанасьев назвал эпидемиологическую обстановку в районе «сложной», но вместе с тем «предсказуемой и контролируемой». В Дедовичском районе не зарегистрировано очагов заболевания на предприятиях и в учреждениях, однако выявлено несколько «семейных очагов».

Глава района отметил, что коронавирус в Дедовичи завозят из крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга, еще несколько случаев привезли из Пскова.

Сейчас в Дедовичском районе зафиксировано 35 случаев заражения COVID-19. У нескольких людей тесты уже показали отрицательный результат. Геннадий Афанасьев подчеркнул, что всех контактировавших людей тестируют на коронавирус.

Общее число инфицированных в регионе достигло 2 757.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • Пандемия коронавируса
Какие летние кафе открыты в Пскове 482 человека с коронавирусом умерло в граничащих с Псковской областью странах Коронавирус в Дедовичи привозят вахтовые рабочие – глава района 960 человек в Псковской области вылечились от коронавируса Количество заражённых коронавирусом в Великих Луках достигло 565 Коронавирусом в Пскове заразились 808 человек Пять дней тело 80-летнего великолучанина пролежало в морге после лечения в больнице За сутки коронавирусом в России заразились ещё 6 719 человек Почти 300 тысяч россиян находятся под наблюдением из-за коронавируса Учёные рассказали о «зловещих щупальцах» коронавируса
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
29 июня 2020
Правила землепользования и застройки планируют изменить из-за строительства новой больницы в Пскове
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»
29 июня 2020
Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»
ВИДЕО: Как идут работы на строительстве инфекционной больницы в Пскове
29 июня 2020
ВИДЕО: Как идут работы на строительстве инфекционной больницы в Пскове
Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
29 июня 2020
Более 160 тысяч человек проголосовали в Псковской области по поправкам в Конституцию
Юлия Лысова: Конституция России должна идти в ногу со временем
29 июня 2020
Юлия Лысова: Конституция России должна идти в ногу со временем
Ливни, грозы и сильный ветер принесёт в Псковскую область циклон «Сильвия»
29 июня 2020
Ливни, грозы и сильный ветер принесёт в Псковскую область циклон «Сильвия»
Коронавирус в Дедовичи привозят вахтовые рабочие – глава района
29 июня 2020
Коронавирус в Дедовичи привозят вахтовые рабочие – глава района
Дожди и понижение температуры прогнозируется в Псковской области 30 июня
29 июня 2020
Дожди и понижение температуры прогнозируется в Псковской области 30 июня

Идет загрузка...