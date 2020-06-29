Коронавирус в Дедовичи привозят вахтовые рабочие – глава района

13:37, 29 июня 2020, ПАИ

Новую коронавирусную инфекцию в Дедовичский район завозят вахтовые рабочие из Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом доложил глава муниципалитета Геннадий Афанасьев на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Геннадий Афанасьев назвал эпидемиологическую обстановку в районе «сложной», но вместе с тем «предсказуемой и контролируемой». В Дедовичском районе не зарегистрировано очагов заболевания на предприятиях и в учреждениях, однако выявлено несколько «семейных очагов».

Глава района отметил, что коронавирус в Дедовичи завозят из крупных городов – Москвы и Санкт-Петербурга, еще несколько случаев привезли из Пскова.

Сейчас в Дедовичском районе зафиксировано 35 случаев заражения COVID-19. У нескольких людей тесты уже показали отрицательный результат. Геннадий Афанасьев подчеркнул, что всех контактировавших людей тестируют на коронавирус.

Общее число инфицированных в регионе достигло 2 757.