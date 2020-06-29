Петербуржец ограбил иностранного студента в Пскове

13:37, 29 июня 2020, ПАИ

23-летний житель Санкт-Петербурга ограбил в Пскове иностранного студента, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области

28 июня вечером на улице Вокзальной петербуржец подошёл к иностранному студент и сначала на русском, а потом на английском языке вежливо попросил у него сотовый телефон, чтобы «перезвонить» родственникам. Студент передал незнакомцу мобильник, после чего злоумышленник убежал. Его по «горячим следам» задержали сотрудники полиции.

Юноша дал признательные показания. Он рассказал, что в качестве туриста приехал из Санкт-Петербурга в Псков посмотреть достопримечательности.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Похищенный телефон изъят, добавили в ведомстве.