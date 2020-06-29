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Общество

ВИДЕО: Как идут работы на строительстве инфекционной больницы в Пскове

В Пскове идут работы по строительству новой инфекционной больницы. Она должна заработать уже осенью.

Ранее сообщалось, что на совещании с медиками губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что для строительства больницы в Псковскую область прибудут 1,5 тысячи военнослужащих.

Просьбу о строительстве инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках озвучила заведующая отделением пульмонологии в Псковской городской больнице (COVID-центр), врач-пульмонолог Анастасия Повторейко во время прямой линии с президентом. Владимир Путин обещал оказать содействие в этом вопросе.

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