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Общество

Более 2 млн россиян работают в удалённом режиме

Более 2 млн россиян работают в удалённом режиме. Как пишет ТАСС, об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сейчас число тех, кто работает в удаленном режиме, превышает 2 млн человек, то есть с 1 апреля выросло почти в 30 раз», – отметил он.

Михаил Мишустин сказал, что предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства, чтобы «реально улучшить положение дел с занятостью». «Я имею в виду в частности поддержку удаленной формы занятости», – пояснил он.

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