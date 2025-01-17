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Звонницу отреставрировали в церкви Николы со Усохи в Пскове

Продолжается реставрация церкви Николы со Усохи в Пскове. На объекте всемирного наследия ЮНЕСКО отреставрировали, оштукатурили и покрасили звонницу, сообщили ПАИ в АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова (Псковской области)».

«Выполнена вычинка бутовой кладки стен четверика. Оштукатурен и покрашен барабан. В нем установлены новые оконные заполнения, выполненные по аналогам исторических. Выполнена замена кровельного покрытия на крыше звонницы. Возведены стены северного и южного приделов», – говорится в сообщении.

Отметим, при реставрации церкви в 1945–1947 годах по проекту архитектора Ю. П. Спегальского разобрана колокольня конца XVIII века. Восстановлено восьмискатное покрытие четверика. Реставрация осталась неоконченной.

В 1964–1966 годах по проекту архитекторов Ю. П. Спегальского, Б. С. Скобельцына и В. А. Лебедевой воссоздана звонница на северной стене.

Автором проекта реставрации церкви в 2024-2025 годах стал архитектор Е. А. Иванов.

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