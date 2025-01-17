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Общество

Роспотребнадзор проверил воду в Псковской области перед Крещением

53 пробы воды взяли специалисты Роспотребнадзора в рамках мониторинга качества воды перед Крещением в Псковской области, сообщила начальник отдела санитарного надзора регионального управления Роспотребнадзора Жанна Брябрина в беседе с корреспондентом «Первого Псковского».

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«Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Псковской области. Нами был организован отбор проб воды, которая будет использоваться в обрядовых мероприятиях. Общее количество отобранных проб составило 53. Отбор проводился прежде всего в зданиях храмов, которые обеспечены централизованным питьевым водоснабжением. Также из шахтных колодцев, колонок, артезианских скважин, откуда воду будут доставлять в храмы. Кроме того, исследованы поверхностные водоёмы, где оборудованы купальни», – рассказала Жанна Брябрина.

Лабораторные исследования проводились по микробиологическим показателям, которые нормируются требованиями санитарного законодательства. По результатам проверки проинформировали местное самоуправление, глав администраций районов и настоятелей храмов, где вода не отвечает требованиям, отметила специалист.

«Как пример можно привести посёлок Плюсса, где была исследована вода в двух колодцах – в одном из колодцев, расположенных на улице Совхозной, она не отвечает требованиям санитарных правил, там идёт превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям, поэтому было рекомендовано храму использовать воду, которая находится в колодце на Октябрьском переулке. Примерно такую же работу специалисты управления проводили в каждом районе», – уточнила Жанна Брябрина.

Кроме того, она рассказала о соответствии нормам поверхностных водоёмов.

«У нас вода не отвечает требованиям санитарного законодательства у лодочной станции реки Ловати в Великих Луках, и в купель отбиралась вода на территории Крыпецкого монастыря. Всем даны предложения, и населению в том числе, не использовать воду для питьевых целей и не заглатывать её при окунании. Ни в коем случае её не набирать себе домой из поверхностных водоёмов», – заметила специалист.

Она также предупредила, что в Псковской области сейчас сезонный подъём заболеваемости вирусными инфекциями и населению необходимо соблюдать социальную дистанцию, когда люди стоят в очереди для окунания, в раздевалках и храмах.

«Также категорически не рекомендуется окунаться в холодную воду лицам, имеющим заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, а также с заболеваниями дыхательных путей, эндокринных патологий. Кроме того, не рекомендуется окунаться детям, пожилым гражданам и беременным женщинам», – заключила Жанна Брябрина.

Ранее сообщалось, что определены места, разрешённые для крещенских купаний в Псковской области. Список можно посмотреть по ссылке.

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