Торжественные митинги прошли в Великих Луках в честь 82-летия освобождения города
Торжественные митинги прошли в Великих Луках сегодня, 17 января, в честь 82-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
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Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»
Сотни горожан собрались в памятных местах города, чтобы почтить память павших солдат.
Ранее великолучан поздравил глава администрации Андрей Беляев.
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