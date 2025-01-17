Торжественные митинги прошли в Великих Луках в честь 82-летия освобождения города

16:31, 17 января 2025, ПАИ

Торжественные митинги прошли в Великих Луках сегодня, 17 января, в честь 82-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»



Фото: Газета «Великолукская Правда. Новости»











Сотни горожан собрались в памятных местах города, чтобы почтить память павших солдат.

Ранее великолучан поздравил глава администрации Андрей Беляев.