«Музейная неделя» стартует в «Михайловском» 18 января

16:55, 17 января 2025, ПАИ

Всероссийская акция «Музейная неделя», инициированная Министерством культуры РФ, стартует в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» в субботу, 18 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В её рамках в Пушкинском заповеднике в период до 24 января для участников СВО и членов их семей предусмотрено бесплатное посещение экскурсий и выставочных залов. Среди экспозиций, которые предлагает своим гостям музей, уникальная выставка иллюстраций к драме Пушкина «Борис Годунов» в мемориальной усадьбе «Тригорское», экспозиция «Дар Бориса Диодорова» в музее-усадьбе «Петровское», выставочные проекты «Песняры-55» из фондов Национального исторического музея Белоруссии и «Героям наших дней» из собрания Художественного музея «Арт-Донбасс» в музейном Научно-культурном центре (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), многие другие – всего восемь названий.

Кроме того, в программу «Музейной недели» вошла специальная фольклорная программа. Она, как сообщает информационная служба музея, включает в себя сказку «Колобок» в исполнении самодеятельных артистов из работающего при «Михайловском» театре «Петрушкина баловня» и игровой фольклорный блок для детей. Проведут её 25 января в Научно-культурном центре музея, начнут в 15:00.

В Пушкинском заповеднике напомнили, что «Музейные недели» в федеральных музеях страны проводят регулярно. «Однако участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках этих акций, имеют право на бесплатное посещение всех музейных объектов и программ», – акцентировали в «Михайловском».

В учреждении также уточнили, что бесплатные билеты на экскурсии, выставки и фольклорную программу можно получить в кассах музеев-усадеб и Научно-культурного центра Пушкинского заповедника. Для этого необходимо предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО, а членам семьи – любые документы, подтверждающие родство.