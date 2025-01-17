Выставка «В гостях у художника» открылась в Пскове

18:45, 17 января 2025, ПАИ

Выставка «В гостях у художника» открылась в доме купца Сафьянщикова в галерее «Дом на Набережной» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

14 художников из Псковского регионального общественного движения «ПсковАРТ» представляют свои работы, созданные в разные годы и в разных стилях. Среди произведений – живопись, объекты и другие изобретения художников «ПсковАРТа». На выставке можно увидеть более 30 произведений.

Посетить выставку приглашают всех желающих, ценителей современного искусства, начинающих и опытных коллекционеров.

Выставка будет работать до конца февраля 2025 года по субботам с 12:00 до 18:00 по адресу Советская набережная, дом 9.