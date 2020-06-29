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Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию и назвал это «историческим событием»

Амбассадор и организатор крупнейших беговых мероприятий в Пскове, главный тренер и основатель первой в Псковской области Школы бега «PRO SPORT» Александр Кузьмин проголосовал по поправкам в Конституцию РФ. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Сегодня приехал в родную школу чтобы принять участие в общероссийском голосовании», - написал Кузьмин.

«Историческое событие!»  - добавил он.

Голосование за внесение поправок в Конституцию Российской Федерации стартовало 25 июня. На территории Псковской области открыто 615 участков. Выразить позицию жители региона могут с 8:00 до 20:00 на участках, где обычно организованы выборы. Голосование проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер и продлится до 1 июля включительно.

 

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