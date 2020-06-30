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Общество

О нововведениях в Псковской гордуме рассказала Елена Полонская

Глава Пскова Елена Полонская в своем отчете о работе рассказала о нововведениях в Псковской городской Думе. Об этом с сессии гордумы 30 июня передает корреспондент Псковского агентства информации.

В частности, по словам Елены Полонской, принятию решений Псковской городской Думы предшествует огромная скрупулезная работа профильных комитетов. В 2020 году их структура претерпела серьезные изменения.

Она отметила, что из структуры городской Думы были исключены - комитет по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму, комитет по социальным вопросам и молодежной политике, а также комитет по бюджету, налогам и финансовому контролю.  Вместо них образованы - комитет по стратегическому планированию и бюджетной политике и Комитет по социальным вопросам, молодежной политике и туризму.

«Нововведения связаны с изменившимися реалиями: комитет по предпринимательству, инвестициям и туризму в основном занимался подготовкой к Ганзе, и теперь такая необходимость отсутствует, следующий Ганзейский фестиваль в Пскове намечен на 2033-й год», - сказала она.

Елена Полонская заявила, что рассмотрение вопросов развития  туризма в Пскове, продвижение города на территории России и за рубежом переданы в ведение комитета, определяющего социальную политику города, рассматривающего вопросы установления и развития межмуниципальных и международных партнерских отношений, а также реализации планов и программ в сфере сотрудничества с зарубежными партнерами.

«Функции бюджетного контроля перешли к комитету по стратегическому планированию и бюджетной политике, который в том числе будет заниматься вопросами Стратегии города Пскова, ее утверждению и корректировке, с учетом приоритетных целей развития государства, а также выработкой рекомендаций в области совершенствования процессов стратегического и бюджетного планирования с целью их согласованности», - заключила глава Пскова.

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