500 жалоб на некачественную уборку подъездов поступило от псковичей

10:50, 30 июня 2020, ПАИ

На некачественную уборку подъездов псковичи оставили 500 жалоб. Об этом в своём отчёте о работе рассказала глава города Пскова Елена Полонская во время сессии Псковской городской Думы 30 июня.

От жителей Пскова на «горячую линию» поступило около 500 обращений, связанных с некачественной уборкой, отсутствием дезинфекции и влажной уборки подъездов.

По качеству работ составлялся еженедельный рейтинг и направлялся в контрольный отдел администрации города, комитет по региональному контролю и надзору Псковской области, а также в прокуратуру города Пскова.

За март, апрель и май было произведено более 10 тысяч звонков гражданам города Пскова. Большинство жителей города обращали внимание на некачественную работу управляющих компаний. Вся информация была доведена до губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Многие управляющие компании приступили к качественной и надлежащей уборке и дезинфекции подъездов и лифтов домов.

Ежемесячно глава города проводит Общегородские координационные совещания. За 2019 год состоялось восемь координационных совещаний, на которых рассматриваются наиболее значимые вопросы жизни города.