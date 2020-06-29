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Петербурженка лишилась мобильного телефона в Гдовском районе

60-летняя жительница Санкт-Петербурга лишилась мобильного телефона в Гдовском районе. Как стало известно Псковскому агентству информации из источника, близкого к правоохранительным органам, виновник преступления пока не установлен.

Кража произошла 28 июня в период с 14:00 до 14:30 в одном из частных домов в деревне Купково Гдовского района. Потерпевшая оценила похищенный телефон в 6 000 рублей.

В настоящее время по факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ. Местная полиция проводит все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление виновного лица.

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