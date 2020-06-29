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Публикуем видео с места столкновения Chery и ВАЗ-2107 на Ленинградском шоссе

Автомобили Chery и ВАЗ-2107 столкнулись в Псковском районе, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Вечером 29 июня на Ленинградском шоссе на повороте к городу Порхову две машины не поделили проезжую часть. По словам очевидцев, пожилой водитель автомобиля ВАЗ-2107 проигнорировал красный сигнал светофора.

Фото ПАИ

Пострадала пассажирка автомобиля Chery. Ей оказали помощь на месте аварии, от госпитализации женщина отказалась.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции.

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