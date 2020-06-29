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В Пскове инкассатора осудили за хищение более 32 млн рублей

Жителя Пскова осудили за хищение более 32 млн рублей. Мужчина был приговорён к двум годам лишения свободы, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

31-летний пскович, в период с августа 2015 года по декабрь 2018 года, являясь экспедитором Псковского областного управления инкассации, совершил хищение более 32 млн рублей, которые принадлежали ПАО Банк ВТБ.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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