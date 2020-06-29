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Житель Пскова забил до смерти хозяина квартиры и избил его сожительницу

Забил до смерти хозяина квартиры и избил его сожительницу 49-летний житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.

В ночь на 28 мая 2019 года обвиняемый находился в квартире в Пскове, где снимал одну из комнат. Он поссорился с хозяином квартиры, после чего схватил стул и нанёс три удара в его голову, а затем ударил тарелкой и кулаком в грудь заступившуюся за него сожительницу потерпевшего.

Женщина получила раны и переломы рёбер, а мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы.

В ближайшее время в отношении подсудимого будет вынесен приговор.

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