Житель Пскова забил до смерти хозяина квартиры и избил его сожительницу
Забил до смерти хозяина квартиры и избил его сожительницу 49-летний житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в СУ СК России по Псковской области.
В ночь на 28 мая 2019 года обвиняемый находился в квартире в Пскове, где снимал одну из комнат. Он поссорился с хозяином квартиры, после чего схватил стул и нанёс три удара в его голову, а затем ударил тарелкой и кулаком в грудь заступившуюся за него сожительницу потерпевшего.
Женщина получила раны и переломы рёбер, а мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы.
В ближайшее время в отношении подсудимого будет вынесен приговор.