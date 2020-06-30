Вручение юбилейных медалей по случаю 75-летия Победы псковским ветеранам возобновится с 30 июня

11:12, 30 июня 2020, ПАИ

Вручение юбилейных медалей по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне псковским ветеранам возобновится с 30 июня. Об этом сообщила глава Пскова Елена Полонская в ходе отчёта на 39-й сессии Псковской городской думы 30 июня, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«2 889 человек удостоены в Пскове этой награды, – отметила она. – Мы успели провести три торжественных мероприятия, где вручены юбилейные медали 911 ветеранам».

Вручение медалей ветеранам было приостановлено из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Елена Полонская отметила, что также было отправлено порядка 7 тысяч поздравительных открыток с 75-летием Победы жителям города Пскова, имеющим статус «дети войны». «Депутаты на своих округах 9 мая лично по телефону поздравляли ветеранов с праздником», – отметила она.